Meclis’te nöbet tutacağınıza… Işıkhan'dan emekli istismarcısı CHP'ye fena kapak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli istismarcısı CHP'yi rezil kepaze etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu ifadeleri kullandı:
"Emekli derler, gidip mecliste güya emekliler için nöbet tutarlar; ama SGK’ya borçlarını ödemezler. Bugün emeklilere; emekli maaşı ödeyen SGK’ya, en fazla borcu olan kurumlar, artık çok iyi bildiğiniz gibi; CHP’li belediyelerdir.
(CHP'ye) Siz mecliste nöbet tutacağınıza önce; emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin. Meclis’te nöbet tutacağınıza, SGK borçlarını ödemeyen belediye başkanlarınızdan hesap sorun.
Emeklilerimizle, emektarlarımızla ve emekçilerimizle aramıza giremezler. Biz dün neysek, bugün de oyuz, yarında o olacağız. CHP’ de ne yazık ki; dün neyse, bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Avrupa’daki kendi mevkidaşları bile, bunları ciddiye alıp, 5 dakika randevu dahi vermiyor."