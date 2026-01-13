Meclis’te nöbet tutacağınıza… Işıkhan'dan emekli istismarcısı CHP'ye fena kapak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Emekli derler, gidip mecliste güya emekliler için nöbet tutarlar; ama SGK’ya borçlarını ödemezler. Bugün emeklilere; emekli maaşı ödeyen SGK’ya, en fazla borcu olan kurumlar, artık çok iyi bildiğiniz gibi; CHP’li belediyelerdir.

(CHP'ye) Siz mecliste nöbet tutacağınıza önce; emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin. Meclis’te nöbet tutacağınıza, SGK borçlarını ödemeyen belediye başkanlarınızdan hesap sorun.

Emeklilerimizle, emektarlarımızla ve emekçilerimizle aramıza giremezler. Biz dün neysek, bugün de oyuz, yarında o olacağız. CHP’ de ne yazık ki; dün neyse, bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Avrupa’daki kendi mevkidaşları bile, bunları ciddiye alıp, 5 dakika randevu dahi vermiyor."