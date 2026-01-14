Donan gölün üstüne çıktı, kilim serip oturdu
Sivas Gürün'de sıcaklığın eksi 20 dereceye kadar düşmesiyle İncesu Barajı tamamen dondu. İstanbul’dan bölgeye gelen bir vatandaş, buzla kaplanan gölün üzerine çıkarak kilim serdi.
Sivas’ta dondurucu soğuklar İncesu Barajı’nı tamamen buzla kapladı, ortaya şaşkınlık yaşatan görüntüler çıktı. İstanbul'da yaşayan ve Sivas'ı gezen Ömer Keçiyokuşu, Gürün ilçesinde bulunan İncesu Barajı'na gitti. Keçiyokuşu, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede bulunan baraj gölünün tamamen donduğunu gördü. Donan gölün üzerine çıkan Ömer Keçiyokuşu, o anları görüntüledi. Buzun kırılma tehlikesine rağmen yüzeye kilim seren Keçiyokuşu, oturduğu anları dron ile görüntüledi.
Buzun üzerinde korkusuzca yürüyen Ömer Keçiyokuşu, "Gürün'e bağlı İncesu köyüne geldik. Köydeki barajın donduğunu görünce güzel çekimler yaptım. Buzun üzerinde biraz yürüdük. Müthiş manzaralar vardı. Burayı herkesin görmesini tavsiye ediyorum" dedi.