  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siber zorbalara şafak operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu tam 126 kişi yakalandı! Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor? CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili Almanya hayali kabusa döndü! Sosyal medyanın gazına gelip giden gurbetçi kız bin pişman! Acun borç batağında! TV 8'i satacak mı? İran'dan BM'ye zehir zemberek mektup! Trump ve İsrail'i "masumların katili" ilan ettiler! Kerem Aktürkoğlu Silivri Cezaevi'nde! 14 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 14 Ocak 2024: Faruk Beşer'in vefatı (İslam Hukukçusu) Artık çadır da yok: Filistinli çocuklar savunmasız
Yaşam Donan gölün üstüne çıktı, kilim serip oturdu
Yaşam

Donan gölün üstüne çıktı, kilim serip oturdu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sivas Gürün'de sıcaklığın eksi 20 dereceye kadar düşmesiyle İncesu Barajı tamamen dondu. İstanbul’dan bölgeye gelen bir vatandaş, buzla kaplanan gölün üzerine çıkarak kilim serdi.

Sivas’ta dondurucu soğuklar İncesu Barajı’nı tamamen buzla kapladı, ortaya şaşkınlık yaşatan görüntüler çıktı. İstanbul'da yaşayan ve Sivas'ı gezen Ömer Keçiyokuşu, Gürün ilçesinde bulunan İncesu Barajı'na gitti. Keçiyokuşu, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede bulunan baraj gölünün tamamen donduğunu gördü. Donan gölün üzerine çıkan Ömer Keçiyokuşu, o anları görüntüledi. Buzun kırılma tehlikesine rağmen yüzeye kilim seren Keçiyokuşu, oturduğu anları dron ile görüntüledi.

 

Buzun üzerinde korkusuzca yürüyen Ömer Keçiyokuşu, "Gürün'e bağlı İncesu köyüne geldik. Köydeki barajın donduğunu görünce güzel çekimler yaptım. Buzun üzerinde biraz yürüdük. Müthiş manzaralar vardı. Burayı herkesin görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Sivas–Kayseri yolu kapandı
Sivas–Kayseri yolu kapandı

Yerel

Sivas–Kayseri yolu kapandı

Sivas'ta torbacılara operasyon
Sivas'ta torbacılara operasyon

Yerel

Sivas'ta torbacılara operasyon

Sivas’ta karla halk oyunları: Kardan folklor ekibi ilgi odağı oldu
Sivas’ta karla halk oyunları: Kardan folklor ekibi ilgi odağı oldu

Yerel

Sivas’ta karla halk oyunları: Kardan folklor ekibi ilgi odağı oldu

Sivas'ta faciadan dönüldü! Minare külahı kopup uçtu
Sivas'ta faciadan dönüldü! Minare külahı kopup uçtu

Yaşam

Sivas'ta faciadan dönüldü! Minare külahı kopup uçtu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23