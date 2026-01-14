Acun borç batağında! TV 8'i satacak mı?

TV 8 TV Yayıncılık AŞ, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 1,2 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu.

Bu adım, şirketin finansal yapısını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak görüldü. Başvuru, 13 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilirken; yönetim kurulu kararının 9 Ocak 2026'da aldığı belirtildi.

Borçlanma aracı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik olacak, halka arz edilmeksizin satılacak ve en fazla 2 yıl vadeli, Türk Lirası cinsinden ihraç edilecek. İhraç koşulları, piyasa durumuna göre iskontolu veya kuponlu, sabit ya da değişken faizli olarak belirlenecek.