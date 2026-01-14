  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Tunç’tan Rojin Kabaiş açıklaması: Gerçeği ortaya çıkaracağız Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu hakkında flaş gelişme Skandal İran açıkaması: Olaylara devam edin yardımlar yolda Fırat’ın batısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor: SDG ile savaş başladı İBB borç batağında! Mustafa Balbay’ın algısı elinde patladı Ekrem atar yalanı varsa inananı! 1.9 milyon üyeli CHP'ye 15 milyon şamarı Feti Yıldız: Ahmet Türk ile Ahmet Özer görevlerine iade edilebilir Teröristler, devletin sözünü dinleyen bir sivili katletti! CHP'nin kurultay davasında ara karar açıklandı! Aileyi korumaya yönelik yeni yasal düzenleme geliyor! Bakan Tunç: "Tüm önleyici adımları atacağız"
Medya Acun borç batağında! TV 8'i satacak mı?
Medya

Acun borç batağında! TV 8'i satacak mı?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Acun borç batağında! TV 8'i satacak mı?

TV 8 TV Yayıncılık AŞ, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 1,2 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu.

TV 8 TV Yayıncılık AŞ, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 1,2 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık AŞ, 1.2 milyar TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvuru yaptı.

Bu adım, şirketin finansal yapısını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak görüldü. Başvuru, 13 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilirken; yönetim kurulu kararının 9 Ocak 2026'da aldığı belirtildi.

Borçlanma aracı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik olacak, halka arz edilmeksizin satılacak ve en fazla 2 yıl vadeli, Türk Lirası cinsinden ihraç edilecek. İhraç koşulları, piyasa durumuna göre iskontolu veya kuponlu, sabit ya da değişken faizli olarak belirlenecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eretbikales

Ayağını yorganına göre uzat

İ. Keskin

'B.kuna göre bostan ek, yokuşta ata arpa kâr etmez' demiş' eskiler.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23