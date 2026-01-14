YHT, ana hat ve bölgesel trenlere yoğun ilgi! Yarıyıl tatili için kapasite artışına gidildi
YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde yarıyıl tatili için 24 bin kişilik kapasite artışına gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-İstanbul güzergahında 4 günde karşılıklı 8 ek YHT seferi gerçekleştireceğiz, 3 bin 864 kişi daha sevdiklerine YHT konforuyla ulaşacak. Demir yolunda tatil yoğunluğuna hazırız, vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık" dedi