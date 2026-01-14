YHT, ana hat ve bölgesel trenlere yoğun ilgi! Yarıyıl tatili için kapasite artışına gidildi

"İzmir ve Konya mavi trenleri, Doğu, Güney/Vangölü, Ege, 6 Eylül, 17 Eylül, Pamukkale, Ankara ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı, Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine vagon ilave edilecek. 16 Ocak-1 Şubat döneminde ana hat ve bölgesel trenlerimize 408 vagon ilaveyle 20 bin 160 kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız. Demir yolu güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla tatil dönemlerinde de vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım alternatiflerinden biri oldu. Demir yolunda tatil yoğunluğuna hazırız, vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık."