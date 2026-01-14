Ankara-Tahran hattında diplomasi trafiği! Hakan Fidan'dan gerilimi düşürecek kritik hamle!

  • İSTANBUL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son 24 saat içerisinde ikinci kez İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüşerek bölgedeki ateş çemberini söndürmek için devreye girdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladı. (DHA)

