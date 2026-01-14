Artık çadır da yok: Filistinli çocuklar savunmasız

Gazze’de kış felaketi: 288 bin aile barınaksız kaldı

Terör devleti İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye insani yardım girişine izin vermemesi, bölgede büyük bir insani drama yol açıyor. Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi Başkanı İsmail es-Sevabite, kutup soğuklarının vurduğu bölgede 2,3 milyon Filistinli'nin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Sevabite, yıkılan evlerin yerine kurulan 135 bin çadırdan 127 bininin ağır kış şartları nedeniyle barınmaya elverişsiz hale geldiğini belirtti.

Açıklanan verilere göre:

Altyapı: Bölgedeki altyapının %90’ı tahrip edilmiş durumda.

Bölgedeki altyapının %90’ı tahrip edilmiş durumda. Barınma: 288 bin aile dondurucu soğukta açıkta kalmış vaziyette.

288 bin aile dondurucu soğukta açıkta kalmış vaziyette. Eksiklik: Battaniye ve ısıtıcı eksikliği %70 sınırını aşmış durumda.

Battaniye ve ısıtıcı eksikliği %70 sınırını aşmış durumda. Saldırılar: İşgal ordusu bugüne kadar 303 barınma merkezini ve 61 gıda dağıtım merkezini hedef aldı.

Ateşkes döneminde bile yıkım durmadı

Filistin Ulusal Girişim Hareketi, işgalci İsrail'in 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını ve yıkımlarını durdurmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ateşkes sonrası 2 bin 500 evin daha kasten yerle bir edildiği vurgulandı. Siyonist rejimin bu yıkımlarla asıl amacının Gazze'de etnik temizlik yapmak ve bölge halkını tamamen göçe zorlamak olduğu ifade edildi.

Abd’den işgalciye silah, mazluma engel

Dünya bu vahşeti izlerken, garantör ülke sıfatıyla masada yer alan Abd, gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Abd Senatosu, İsrail’e 3,3 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketini onaylarken, Batı Şeria ve Gazze'ye yapılacak insani yardımlara ise kısıtlama getirilmesini karara bağladı. Müslümanlar soğuktan can verirken, batı dünyası katile mühimmat taşımaya devam ediyor.