  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Tunç’tan Rojin Kabaiş açıklaması: Gerçeği ortaya çıkaracağız Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu hakkında flaş gelişme Skandal İran açıkaması: Olaylara devam edin yardımlar yolda Fırat’ın batısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor: SDG ile savaş başladı İBB borç batağında! Mustafa Balbay’ın algısı elinde patladı Ekrem atar yalanı varsa inananı! 1.9 milyon üyeli CHP'ye 15 milyon şamarı Feti Yıldız: Ahmet Türk ile Ahmet Özer görevlerine iade edilebilir Teröristler, devletin sözünü dinleyen bir sivili katletti! CHP'nin kurultay davasında ara karar açıklandı! Aileyi korumaya yönelik yeni yasal düzenleme geliyor! Bakan Tunç: "Tüm önleyici adımları atacağız"
Gündem Artık çadır da yok: Filistinli çocuklar savunmasız
Gündem

Artık çadır da yok: Filistinli çocuklar savunmasız

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Artık çadır da yok: Filistinli çocuklar savunmasız

Gazze’de katil İsrail’in saldırıları sonucu evsiz kalan milyonlarca Müslüman, dondurucu soğuklar ve yardımların engellenmesiyle pençeleşiyor. 135 bin çadırdan 127 bini kullanılamaz hale gelirken, ABD ise Siyonist rejime milyar dolarlık silah yardımı yapmaya devam ediyor.

Gazze’de kış felaketi: 288 bin aile barınaksız kaldı

Terör devleti İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye insani yardım girişine izin vermemesi, bölgede büyük bir insani drama yol açıyor. Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi Başkanı İsmail es-Sevabite, kutup soğuklarının vurduğu bölgede 2,3 milyon Filistinli'nin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Sevabite, yıkılan evlerin yerine kurulan 135 bin çadırdan 127 bininin ağır kış şartları nedeniyle barınmaya elverişsiz hale geldiğini belirtti.

 

Açıklanan verilere göre:

  • Altyapı: Bölgedeki altyapının %90’ı tahrip edilmiş durumda.
  • Barınma: 288 bin aile dondurucu soğukta açıkta kalmış vaziyette.
  • Eksiklik: Battaniye ve ısıtıcı eksikliği %70 sınırını aşmış durumda.
  • Saldırılar: İşgal ordusu bugüne kadar 303 barınma merkezini ve 61 gıda dağıtım merkezini hedef aldı.

Ateşkes döneminde bile yıkım durmadı

Filistin Ulusal Girişim Hareketi, işgalci İsrail'in 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını ve yıkımlarını durdurmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ateşkes sonrası 2 bin 500 evin daha kasten yerle bir edildiği vurgulandı. Siyonist rejimin bu yıkımlarla asıl amacının Gazze'de etnik temizlik yapmak ve bölge halkını tamamen göçe zorlamak olduğu ifade edildi.

 

Abd’den işgalciye silah, mazluma engel

Dünya bu vahşeti izlerken, garantör ülke sıfatıyla masada yer alan Abd, gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Abd Senatosu, İsrail’e 3,3 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketini onaylarken, Batı Şeria ve Gazze'ye yapılacak insani yardımlara ise kısıtlama getirilmesini karara bağladı. Müslümanlar soğuktan can verirken, batı dünyası katile mühimmat taşımaya devam ediyor.

 

İsrail destekli milisler Gazze'de Hamas'ın üst düzey ismini şehid etti
İsrail destekli milisler Gazze'de Hamas'ın üst düzey ismini şehid etti

Dünya

İsrail destekli milisler Gazze'de Hamas'ın üst düzey ismini şehid etti

Gazze'de çocuklar soğuktan can veriyor!
Gazze'de çocuklar soğuktan can veriyor!

Dünya

Gazze'de çocuklar soğuktan can veriyor!

UNICEF 13 Ocak raporunu açıkladı: Gazze’de ‘hipotermi’ alarmı!
UNICEF 13 Ocak raporunu açıkladı: Gazze’de ‘hipotermi’ alarmı!

Dünya

UNICEF 13 Ocak raporunu açıkladı: Gazze’de ‘hipotermi’ alarmı!

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

müslümanların ayıbı

Müslümanlar yardım etmezse, toptan ceza gelecek..

Alitopçu

Gazze maduro kadar gündemimizde değil malesef,akit sen değerlisin o yüzden,Allah bu acıları tez dindirsin inş.duadan başka birşey yapamıyacak kadar aciziz,kesemizden ötesini göremiyecek kadar zavallıyız
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23