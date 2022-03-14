  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Giresunspor evinde Gaziantep FK'yi 2 golle yendi
Spor

Giresunspor evinde Gaziantep FK'yi 2 golle yendi

Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor sahasında Gaziantep FK'yi 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 22:45:00 -
Giresunspor evinde Gaziantep FK'yi 2 golle yendi

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Giresunspor evinde Gazinantep FK'yi konuk etti. Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Serginho ve 79. dakikada Chiquinho kaydetti. Gaziantep FK'nin tek golü ise 40. dakikada penaltıdan Maxim'in ayağından geldi.

Bu sonucun ardından Giresunspor puanını 35'e yükseltirken Gaziantep FK de 37 puanda kaldı.

Gelecek hafta Giresunspor deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

GZT Giresunspor: 2 - Gaziantep FK: 1

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ali Tuna

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Flavio (Dk. 45 Suleymanov), Serginho (Dk. 90+3 Douglas), Chiquinho, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 74 Balde), Umut Nayir (Dk. 85 Sergen Piçinciol)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker, Toşça, Oğuz Ceylan (Dk. 73 Kitsiou), Furkan Soyalp (Dk. 90+2 El Messaoudi), Vetrih (Dk. 85 Recep Niyaz), Sagal, Figueriedo, Maxim, Muhammet Demir

Goller: Dk. 6 Serginho, Dk. 79 Chiquinho (GZT Giresunspor), Dk. 40 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 19 Chiquinho, Dk. 41 Hakan Keleş (Teknik direktör), Dk. 86 Balde (GZT Giresunspor)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay