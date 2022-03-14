Giresunspor evinde Gaziantep FK'yi 2 golle yendi
Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor sahasında Gaziantep FK'yi 2-1'lik skorla yendi.
Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Giresunspor evinde Gazinantep FK'yi konuk etti. Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Serginho ve 79. dakikada Chiquinho kaydetti. Gaziantep FK'nin tek golü ise 40. dakikada penaltıdan Maxim'in ayağından geldi.
Bu sonucun ardından Giresunspor puanını 35'e yükseltirken Gaziantep FK de 37 puanda kaldı.
Gelecek hafta Giresunspor deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.
GZT Giresunspor: 2 - Gaziantep FK: 1
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ali Tuna
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Flavio (Dk. 45 Suleymanov), Serginho (Dk. 90+3 Douglas), Chiquinho, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 74 Balde), Umut Nayir (Dk. 85 Sergen Piçinciol)
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker, Toşça, Oğuz Ceylan (Dk. 73 Kitsiou), Furkan Soyalp (Dk. 90+2 El Messaoudi), Vetrih (Dk. 85 Recep Niyaz), Sagal, Figueriedo, Maxim, Muhammet Demir
Goller: Dk. 6 Serginho, Dk. 79 Chiquinho (GZT Giresunspor), Dk. 40 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)
Sarı kart: Dk. 19 Chiquinho, Dk. 41 Hakan Keleş (Teknik direktör), Dk. 86 Balde (GZT Giresunspor)