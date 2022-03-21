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Spor Giresunspor, Doukara’nın savunmasını istedi
Spor

Giresunspor, Doukara’nın savunmasını istedi

GZT Giresunspor, Antalyaspor taraftarlarıyla galibiyet sevinci yaşayan Souleymane Doukara'nın savunmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 20:32:00 -
Giresunspor, Doukara’nın savunmasını istedi

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, Souleymane Doukara'nın savunmasının istendiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında, Antalyaspor taraftarlarıyla galibiyet sevinci yaşayan Souleymane Doukara'dan, yönetim kurulunun savunmasını istendiği belirtildi.

Açıklamada, savunmanın ardından yönetim kurulunun alacak olduğu kararın kamuoyu ile tekrar paylaşılacağı kaydedildi.

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