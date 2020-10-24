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Spor Giresunspor, Altay deplasmanını kayıpsız geçmek istiyor
Spor

Giresunspor, Altay deplasmanını kayıpsız geçmek istiyor

Yeniakit Publisher
2020-10-24 13:12:33 -
Giresunspor, Altay deplasmanını kayıpsız geçmek istiyor

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftasında yarın Altay'a konuk olacak Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Tahsin Çoban, iyi gidişatlarını sürdürüp deplasmandan kayıpsız dönmek istediklerini söyledi.

Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok kısıtlı imkanlarla bu sezon iyi bir kadro oluşturduklarını belirtti.

Ligde oynadıkları maçlarda iyi sonuçlar aldıklarını ifade eden Çoban, şunları kaydetti:

"Ligde şu ana kadar iyi bir görüntü çizdik. Takım iyi bir oyun sergiliyor, iyi mücadele ediyor. Geriye düştüğümüz karşılaşmalarda dahi mücadeleyi bırakmayarak maçı çevirmeyi bildik. Şimdi önümüzde Altay deplasmanı var. İyi gidişatımızı sürdürüp Altay deplasmanından kayıpsız dönmek istiyoruz. Kazanacağımıza inanıyoruz."

Çoban, takımın uyum sorununun sona ermesiyle taraftarların daha iyi bir Giresunspor izleyeceğinin altını çizerek, "Takım daha yeni uyum sorununu atlatıyor. Biz bu ligde her takımı yenebileceğimize inanıyoruz. Lig uzun bir maraton, her maça ayrı konsantre olup hedefimizde ilerlemek amacındayız." ifadelerini kullandı.

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