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Ekonomi Giresun'daki selde zarar gören 236 haneye 5 milyon lira ORKÖY hibe desteği sağlandı
Ekonomi

Giresun'daki selde zarar gören 236 haneye 5 milyon lira ORKÖY hibe desteği sağlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:00:13 -
Giresun'daki selde zarar gören 236 haneye 5 milyon lira ORKÖY hibe desteği sağlandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen selde zarar gören 236 haneye 5 milyon lira ORKÖY hibe desteği sağlandığı bildirildi.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı gereği, sel afetinde zarar gören orman köylülerinin zararlarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 62 orman köyünde 236 haneye 5 milyon lira ORKÖY hibe desteğinin 3 Eylül itibariyle hesaplara aktarılarak afetzedelerin acısının bir nebze olsun giderilmeye çalışıldığı kaydedildi.

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