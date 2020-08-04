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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 15:30:45 -
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kardeş tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Espiye ilçesi Kurugeriş köyünde, H.Ş. (57) ve kardeşi İ.H.Ş'nin (46) kenevir ekimi ve uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Zanlıların, Çamanlı mevkisindeki ev, eklenti ve bahçesinde yapılan aramada 2 kilo 10 gram kubar esrar, 44 gram kenevir tohumu, 73 kök kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.H.Ş. ve H.Ş, tutuklandı.

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