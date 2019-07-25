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Giresun’da üretici 3 Ağustos’ta bahçeye girecek

Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılı mahsulü fındık hasat ve ihraç tarihlerini belirlemek üzere oluşturulan “Kesim, Toplama ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu” tarafından yapılan toplantı sonucu Giresun’da sahil, orta ve yüksek kesimlerinde yetişen fındıkların toplama ve ihraç tarihleri belirlendi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:54
Giresun’da üretici 3 Ağustos’ta bahçeye girecek

Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılı mahsulü fındık hasat ve ihraç tarihlerini belirlemek üzere oluşturulan “Kesim, Toplama ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu” tarafından yapılan toplantı sonucu Giresun’da sahil, orta ve yüksek kesimlerinde yetişen fındıkların toplama ve ihraç tarihleri belirlendi.


Konuya ilişkin Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sahil kesiminde fındık toplama tarihi 03.08.2019 orta kesimde 08.08.2019, yüksek kesimlerde ise 13.05.2019 olarak belirlendi. Fındık hasadına, hasat tarihinden 7 gün sonra da her bir kesim bölgesi için belirlenen hasat tarihi dikkate alınarak, fındık ihracatına izin verilmesi uygun bulunmuştur” denildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:54
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