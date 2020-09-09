  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Giresun'da konut yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Aktüel

Giresun'da konut yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:12:02 -
Giresun'da konut yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

ANKARA (AA) - Giresun'un Doğankent ilçesinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılması, Dereli ilçesindeki bazı alanların ise riskli alan ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, sel ve heyelan nedeniyle afete maruz kalan Giresun'un Doğankent ilçesinde ihtiyaç duyulan konut, sosyal donatı, okul ve idari binaların yapımı amacıyla bazı özel mülkiyete konu taşınmazların Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Giresun'un Dereli ilçesindeki Dereli ve Kuşluhan mahalle sınırları içerisinde bulunan bazı alanlar da riskli alan ilan edildi.

İzmir'in Çiğli, Menemen ve Foça ilçelerindeki bazı doğal sit alanlarının koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda bu alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
53 kişi hayatını kaybetmişti! Reyhanlı bombacısı bakın hangi ülkenin ajanı çıktı
Gündem

53 kişi hayatını kaybetmişti! Reyhanlı bombacısı bakın hangi ülkenin ajanı çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırsısının sorumlularından mavi kategoride yer alan Ercan Bayat'ı..
İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber
Gündem

İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, İmam Hatiplilere yönelik aşağılık ifadeler kullanan Erol Mütercimler hakkında 81 ild..
Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”
Gündem

Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”

Kadıköy Moda sahilinde toplanan kör kütük içen azgın bir grup, İzmir Marşı eşliğinde “Allah’ınız Atatürk”, “Son Peygamber Atatürk” diye anır..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı