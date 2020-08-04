  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Giresun'da iki köy karantinaya alındı

Karantinaya alınan Kurugeriş ve Çalkaya köylerinde fındık hasadı yapılabilecek

Yeniakit Publisher
2020-08-04 11:22:35 -
Giresun'da iki köy karantinaya alındı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde Kurugeriş ve Çalkaya köylerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, her iki köydeki koronavirüs vakaları nedeniyle Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ikinci bir emre kadar karantina uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Taner Tengir, Kaymakamlık başta olmak üzere, belediye, toplum sağlığı merkezi, jandarma ve diğer kurumlarla köylerin ihtiyaçlarını karşılama konusunda gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Tengir, fındık hasat sezonu olması dolayısıyla her iki köyde yaşayan vatandaşların köy içerisinde tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirebileceğine dikkati çekerek, köyler arasında ziyaret, misafirlik ile köylere giriş ve çıkışa izin verilmeyeceğini kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı