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Yerel Giresun’da feci kaza! 1 ölü
Yerel

Giresun’da feci kaza! 1 ölü

Yeniakit Publisher
2023-08-13 13:31:00 -
Giresun’da feci kaza! 1 ölü

Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Köklüce köyünde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Olay Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Köklüce köyünün mezarlık ardı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre arazilerindeki samanı toplayan Şerif Cırık, traktörün hareket etmesi sonucu dengesini kaybederek traktörden aşağı düştü. Römork tekerleğinin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan Şerif Cırık, yakınları tarafından Alucra Devlet Hastanesine getirildi. Burada yapılan ilk müdahaleninim ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilen Cırık, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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