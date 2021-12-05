  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Giresun’da çevre kirliliğine neden olan işletmeye 12 milyon lira ceza
Yerel

Giresun’da çevre kirliliğine neden olan işletmeye 12 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde çevre kirliliğine neden olan işletmeye 12 milyon lira ceza kesti.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 11:45:00 -
Giresun’da çevre kirliliğine neden olan işletmeye 12 milyon lira ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “çinko ve kurşun cevher zenginleştirme” alanında faaliyet gösteren işletmeye, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden en üst sınır olan 12 milyon 71 bin 949 lira idari ceza uygulandığı ve işletmenin faaliyetten men edildiği belirtildi. Üç vardiyayla bölgedeki çalışmaların kesintisiz sürdüğü vurgulanan açıklamada, dere yatağının atıktan tamamen arındırılması işleminin birkaç gün içinde tamamlanacağı, ardından Bakanlığın “çevresel izleme ve iyileştirme” çalışmalarına başlayacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca 1 Ocak 2021 itibarıyla atıklarla ilgili 11 bin 641 denetim yapıldığı, 670 cezai işlemde toplam 141 milyon 249 bin lira idari ceza uygulandığı ve 57 işletmenin faaliyetten men edildiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Nebati'yi 'eğitimi yok' diye hedef aldılar! Doktora tezi ortaya çıkınca söylem değiştirdiler
Siyaset

Bakan Nebati'yi 'eğitimi yok' diye hedef aldılar! Doktora tezi ortaya çıkınca söylem değiştirdiler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi "eğitimi yok" diye hedef alan muhalefet, Bakan Nebati'nin doktora tezinin ortaya çıkmasından sonr..
CHP mitinginde dikkat çeken detay! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ocak dışı kaldı
Siyaset

CHP mitinginde dikkat çeken detay! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ocak dışı kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Mersin'de gerçekleştirdiği mitingde adı cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen İBB Başkanı Ekrem İma..
Yetkili isim önemli detayı paylaştı: 12,5 milyar dolarlık altın...
Ekonomi

Yetkili isim önemli detayı paylaştı: 12,5 milyar dolarlık altın...

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, Türkiye'nin kuyumculuk alanında dünyanın en büyük beş pazarından biri olduğunu söyl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay