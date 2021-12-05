Giresun’da çevre kirliliğine neden olan işletmeye 12 milyon lira ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “çinko ve kurşun cevher zenginleştirme” alanında faaliyet gösteren işletmeye, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden en üst sınır olan 12 milyon 71 bin 949 lira idari ceza uygulandığı ve işletmenin faaliyetten men edildiği belirtildi. Üç vardiyayla bölgedeki çalışmaların kesintisiz sürdüğü vurgulanan açıklamada, dere yatağının atıktan tamamen arındırılması işleminin birkaç gün içinde tamamlanacağı, ardından Bakanlığın “çevresel izleme ve iyileştirme” çalışmalarına başlayacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca 1 Ocak 2021 itibarıyla atıklarla ilgili 11 bin 641 denetim yapıldığı, 670 cezai işlemde toplam 141 milyon 249 bin lira idari ceza uygulandığı ve 57 işletmenin faaliyetten men edildiği kaydedildi.