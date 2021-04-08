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Gündem Giresun'da Bulancak-Kovanlık kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Gündem

Giresun'da Bulancak-Kovanlık kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde Kovanlık beldesi ile ulaşımın sağlandığı kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi. Köylere ulaşacak vatandaşların alternatif yol izlemeleri belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 12:32:00 -
Giresun'da Bulancak-Kovanlık kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Alınan bilgiye göre, Bulancak-Kovanlık kara yolunun 26'ncı kilometresinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanla toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

Her iki yönden ulaşıma kapanan kara yolunun açılması için Karayolları, İl Özel İdaresi ve Kovanlık Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Beldeye ulaşım ise Alibeyköy yolundan sağlanıyor.

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