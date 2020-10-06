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Aktüel Giresun'da bir köy karantinaya alındı
Aktüel

Giresun'da bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:37:24 -
Giresun'da bir köy karantinaya alındı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Kaledere köyünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Çamoluk Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda Kaledere köyünün tamamının bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

Karantinaya tabi olan vatandaşların talimatlara aykırı davranmaları ve karantina kurallarına uymamaları halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci ve 284'üncü maddesi gereğince haklarında gerekli işlemlerin yapılacağı ve suç duyurusunda bulunulacağı aktarıldı.

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