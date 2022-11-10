Giresun'a yeni ekonomi ve sosyal yaşam alanı kazandırılıyor

Daha yeşil, daha güzel, daha yaşanılabilir bir Giresun için hedeflenen projenin hayata geçmesiyle birlikte, hem görüntü kirliliğinin önüne geçilecek, hem de vatandaşlara yeni yaşam alanı oluşturulacak. Uygulanacak olan peyzaj çalışmaları ile bölge yıllardır yaşadığı görüntü kirliliğinden de kurtularak mavi ile yeşilin buluştuğu Giresun’a yakışır sosyal bir yaşam alanı haline gelecek.

Terk edilmiş vaziyette bulunan 32 bin metrekarelik bir alana uygulanan proje iş dünyası, spor ve sosyal hayata hitap edecek olup proje içeriğinde; 20.000 m2 yeşil alan, 3.500m2 kapalı alanda 45 adet galeri ve çeşitli amaçlar ile kullanılabilir dükkan, ATM bölgesi, zabıta noktası, 9.820m2’lik çevre düzenleme çalışması, 2 adet futbol sahası, 2 adet basketbol sahası 2 adet voleybol sahası, 2 adet tenis kortu, 1 adet bekçi kulübesi, 3.740 metre yürüyüş yolu, futbol sahalarının olduğu bölümde, kafeterya, açık ve kapalı bekleme alanları, görevli odaları ile soyunma odaları gibi imkanlar yer alıyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu 40 yıllık çöp alanını çiçek bahçesine çevirmekte kararlı olduklarını belirterek, “Doğu Park Projemiz Giresun'umuza çok yakışacak.” dedi.

Başkan Şenlikoğlu: “Burası şehrimizin ilk çöp dökülen alanlarından birisiydi. Belediye olarak bu proje kapsamında yaklaşık 50 Milyon TL’lik bir yatırım yapıyoruz. 40 yıllık çöp sahasından 160bin metreküplük çöp kaldırma işlemi yaptık. Kaldırdığımız bu çöplerin uygun bölümlerine 8 adet spor tesisi inşa ediyoruz. Daha önce söz vermiş olduğumuz gibi çöpü ve çöplüğü çiçeğe yeşil alana dönüştürüyoruz.

Diğer taraftan da şehrimizin ticaretinin gelişmesine katkıda bulunacak Giresun’umuz için elzem olan galerici esnaflarımızın hep birlikte bir arada bulunabilecekleri ve 45 dükkandan oluşan bir ticaret merkezi oluşturuyoruz. Galerici dükkanlarına ek olarak bu dükkanlar ile entegre çalışacak noter, sigorta acentesi, oto ekspertizlerin de burada olmasını arzu ediyoruz. Hemen sanayi sitemizin karşısında olması sebebiyle de burası ticaretimize, şehrimizin gelişmesine şehrin geleceğine çok ciddi katkıda bulunabilecek bir alan. Nitelikli bir şekilde inşaatımız devam ediyor. Temmuz 2023 tarihine kadar yüklenici firmamız ile hızlı bir şekilde inşaatı bitirerek bölgemize kazandırmış olacağız. Bölgede ikamet eden vatandaşlarımızda çalışmamızdan son derece memnun oldu. Daha yeşil, daha güzel, daha yaşanılabilir bir Giresun için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.