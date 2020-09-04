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Aktüel Giresun ve Rize'de konut yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Aktüel

Giresun ve Rize'de konut yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-04 02:35:42 -
Giresun ve Rize'de konut yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

ANKARA (AA) - Giresun ve Rize'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, 22 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle afete maruz kalan Giresun'un Doğankent ve Dereli ilçelerinde ihtiyaç duyulan konutların yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Rize'nin merkez ilçeye bağlı Muradiye beldesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların da "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında TOKİ tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

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