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Giresun merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 20:09:20 -
Giresun merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun merkezli Ordu ve İstanbul'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığı ile ticareti faaliyetlerini önlemek amacıyla Giresun, Ordu ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde 8, İstanbul'da 1 ve Ordu'da 1 adreste düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 silah atölyesi, silah parçaları ve çok sayıda silah yapım malzemesi ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 2 kişi ise tutuklandı.

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