Giresun Belediye Başkanı kim oldu? Fuat köse kimdir?

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde Giresun Belediye Başkanı CHP Adayı Fuat Köse seçimleri kazandı.

İlk sonuçlara göre bir çok sandıkta önde olan Fuat Köse Giresun Belediye Başkanlığını kazandı.

Açılan Sandık %86, Fuat Köse %59.17- 30.724 Oy, Aytekin Şenlikoğlu %40.45 - 21.003 Oy

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse kimdir?

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Giresun'da 1973 yılında doğan Fuat Köse, Erciyes Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu Makine Bölümünden mezun oldu. 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Giresun Belediyesi Meclisi üyeliğine seçilen Köse, Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Giresun Sanayispor Kulübü Başkanlığı görevini de sürdürüyor. Köse, evli ve iki çocuk babasıdır. Son olarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Giresun Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.