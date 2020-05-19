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Aktüel

Gider borusuna sıkışan kediyi Can-Kur kurtardı

Adana’da düştüğü gider borusunda sıkışan yavru kedi, Can-Kur ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 09:57:12 -
Gider borusuna sıkışan kediyi Can-Kur kurtardı

Adana’da düştüğü gider borusunda sıkışan yavru kedi, Can-Kur ekiplerince kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, iki katlı bir binanın tuvalet gider borusundan sürekli kedi sesi gelmesi üzerine ev sahibi yaptığı incelemede borunun içinde bir kedinin sıkıştığını anladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Can-Kur ekipleri gider borusunu kırdı. Ancak kedi bir türlü bulunamayınca ekipler, borunun dirsek kısmını da kırıp sıkışan yavru kediyi kurtardı. Kedinin iki katlı evin damında oynarken ağzı açık olan tuvalet gider borusuna düştüğü belirlendi. Kedi bir veteriner hekime götürülerek kontrol edildikten sonra sokağa bırakıldı.

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