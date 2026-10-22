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Yerel Gıda teröristlerine suçüstü! 15 ton bozuk et ele geçirildi
Yerel

Gıda teröristlerine suçüstü! 15 ton bozuk et ele geçirildi

Yeniakit Publisher
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Gıda teröristlerine suçüstü! 15 ton bozuk et ele geçirildi

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 16 mahallede gerçekleştirilen denetimlerde, 15 ton bozulmuş et ve et ürününün piyasaya sürülmesi engellendi. Denetimlerde 153 iş yerine cezai işlem uygulanırken, 16 iş yeri mühürlendi.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 16 mahallede gerçekleştirilen denetimlerde, 15 ton bozulmuş et ve et ürününün piyasaya sürülmesi engellendi. Denetimlerde 153 iş yerine cezai işlem uygulanırken, 16 iş yeri mühürlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 16 mahallede gıda üretimi, işlenmesi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, et parçalama ve işleme yapılan iş yerlerinde halk sağlığını tehdit eden 15 ton et ve et ürünü tespit edildi. Bazı ürünlerde ağır koku oluştuğu, dondurulmuş etlerin çözülmeye başladığı ve hijyen kurallarına uyulmadığı belirlendi. Tüketime uygun olmadığı tespit edilen ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.

 

“Sabun yapılacak” savunması

Denetimlerde bazı etlerin sabun üretiminde kullanılacağı, bazılarının ise hayvanlara verileceği belirtildi. Ancak iş yerinde kıyma makinesi bulunması üzerine kontroller derinleştirildi. Ekipler, etlerin yeniden gıda zincirine dahil edilme ihtimalini dikkate alarak ürünleri kayıt altına aldı.

Bin 873 iş yeri denetlendi

İlçede gerçekleştirilen denetimlerde bin 873 iş yeri kontrol edildi. Kurallara aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 153 iş yerine cezai işlem uygulandı, 16 iş yeri mühürlendi. Mevzuata aykırılık tespit edilen işletmeler hakkında soruşturma başlatıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ekiplerinin önceki denetimlerinde de yaklaşık 10 ton bozulmuş ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürününün piyasaya sürülmesi engellenmişti.

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