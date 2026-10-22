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Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı

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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili son durumu paylaşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Tıkır tıkır işliyor hiçbir şey geç kalmıyor. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin, bir diğerine ödev vermeye kalkmasın" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle; (Fon soruşturması) Fon konusunda kim haksız kazanç sağladıysa, arsızlık ve hırsızlık yaptıysa hepsinden hesap sorulmalıdır.

(Türkiye-Libya Deniz mutabakat) Bu anlaşma herhangi 3’üncü bir ülkeye karşı yapılan bir anlaşma değildir.

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