Fon soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişi daha gözaltına alındı! Yakalananların sayısı 31’e yükseldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sülün Osman yöntemlerini aratmayan dev fon vurgunu soruşturmasında emniyet güçleri düğmeye basmayı sürdürüyor. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik yürütülen geniş çaplı operasyonlarda 5 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Son kelepçelerle birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31’e ulaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, 5 şüpheli daha gözaltına alındı.
İstanbul merkezli yürütülen ve finans dünyasını sarsan fon soruşturmasında adli süreç tüm hızıyla derinleşiyor. Yüksek kâr vaadiyle çok sayıda kişiyi tuzağa düşüren organizasyona yönelik emniyet birimlerinin koordineli operasyonları aralıksız devam ediyor.
ŞÜPHELİLER TEK TEK YAKALANIYOR
Genişletilen soruşturma bünyesinde şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 5 kişi daha kıskıvrak yakalandı. Haklarında gözaltı kararı bulunan ve finansal trafiği yönettiği iddia edilen zanlıların sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.
TOPLAM GÖZALTI SAYISI 31'E ULAŞTI
Soruşturmanın ilk dalgasından bu yana yürütülen titiz takip neticesinde yakalanan toplam şüpheli sayısı 31’e yükseldi. Emniyetteki işlemleri devam eden zanlıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.
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