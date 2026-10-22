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Gündem Keleş ve on binlerce hap ele geçirildi! Ankara'da operasyon
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Keleş ve on binlerce hap ele geçirildi! Ankara'da operasyon

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Keleş ve on binlerce hap ele geçirildi! Ankara'da operasyon

İzmir'in Konak ilçesinde emniyet güçlerince gerçekleştirilen operasyonda, 59 bin 300 adet sentetik ecza hap ile birlikte bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir eve baskın gerçekleştirdi.

Aramalarda 59 bin 300 uyuşturucu hap, kalaşnikof piyade tüfeği, şarjör ve 6 fişek ele geçirildi.

Operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (31) yakalandı.

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