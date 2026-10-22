Ortalık yangın yerine dönecek: Robot ordusu sahaya sürülüyor

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı General Yunus-Bek Yevkurov, orduda insansız tank birliklerinin oluşturulacağını açıkladı. Yevkurov, “İnsansız tank birliklerimiz olmalı; bunu şu anda poligonda test ettik” dedi.

Testler “Center-2026” tatbikatında yapıldı

General Yevkurov, açıklamayı Zvezda televizyonuna verdiği demeçte, Eylül-Ekim aylarında düzenlenen “Center-2026” tatbikatlarını değerlendirirken yaptı. Bakan yardımcısına göre robotik araçlar, normal araçlar gibi kontrol ediliyor, ateş ediyor ve hedefleri vuruyor.

Amaç: Asker kaybını önlemek

Yevkurov, insansızlaştırma ve robot teknolojilerinin öncelikle personelin hayatını koruma imkânı sağladığını vurguladı. “İnsansız sistemler ve robotlar, her şeyden önce personeli koruma imkânı demek. İkinci olarak, uzun süredir üzerinde çalıştığımız teknolojilerin geliştirilmesi anlamına geliyor” dedi.

Keşif, tahliye ve mayın temizliğinde de kullanılacak

Rusya Savunma Bakanlığı, orduda ayrıca koruma araçları ve yer robotik komplekslerini keşif, tahliye, mayın döşeme ve mayın temizleme görevlerinde kullanmayı planlıyor. Yevkurov’un açıklaması, Rusya’nın Ukrayna savaşında insansız sistemlere artan yatırımını gösteriyor.