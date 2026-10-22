Şehit annelerinden ilmek ilmek şefkat: İlk Battaniyem Projesi bebekleri ısıttı

"ÖKSÜZ BÜYÜMENİN NE DEMEK OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUM": Şehit annesi Güllü Gölçek de projeye katılmasında kendi çocukluk deneyiminin etkili olduğunu, öksüz büyümenin anlamını bildiğini söyledi. Gölçek, "Çünkü ben de öksüz büyüdüm. O yüzden çok duygulandım. Hatta evde de battaniyem var, hatta dedim onu da getireyim. Bir de ben hastanede yatarken karşımda hastane, yetimhane, görüyordum ben o çocukları. Ne bileyim, çok üzülüyordum ama böyle bir proje düzenledikleri için de çok mutluyum. Az bir katkıda bulunuyorsam ne mutlu bana." dedi. Kendi çocuğuna ördüğü örgülerle bugün devlet korumasındaki çocuklar için hazırladıkları arasında duygusal bir bağ kurduğunu anlatan Gölçek, şöyle konuştu: “Kendi çocuğumu düşünerek örüyorum. Onda nasıl yapıyorduysam şimdi de aynı, değişen bir şey yok ki. Onlar çünkü muhtaçlar, bir sevgiye, herhangi her şeye muhtaçlar. Tabii ki devletimiz her şeyini karşılıyor ama sonuçta onların da herhangi bir şeye herkes gibi muhtaçlıkları var. Elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki böyle bir projeye katılmak benim için çok mutlu edici oldu. Güzel bir şey. Bu ördüklerimiz kimsesiz bebekleri sıcak tutacak, onlara da bir anne eli gibi öyle düşünelim. Çünkü her biri bir annenin elinden çıkıyor bu örgüler. Onları sarıp sarmalayacak. İnşallah onlar onları kullandıkça biz de mutlu olacağız.” Gölçek, hazırladığı battaniyenin hangi bebeğe gideceğini merak ettiğini belirterek, “Acaba bir kız çocuğuna mı gidecek, erkek çocuğuna mı gidecek? Onu sarıp sarmalayacak, onda ısındıkça ben de mutlu olacağım.” ifadelerini kullandı. Projeye daha fazla kişinin katılmasını isteyen Gölçek, kırık koluna rağmen örgü ördüğünü belirterek, şu çağrıda bulundu: “Tabii ki bunu duyan, bilen herkesin de projeye katılmasını, bir katkıda bulunmasını isterim. Çünkü yetim çocuklarımıza gidecek bu. Bilmiyorum, bence bu projenin daha genişletilmesi, daha yaygınlaşması çok güzel olur. Eğer ben bu kırık kolumla örebiliyorsam, elinden örgü gelen, yapabilecek olanların da bu projeye katılmasını isterim. Bir yetimimize, herhangi birisine el uzatması çok güzel bir şey olur. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu olacağız inşallah."