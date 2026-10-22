  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Evde kaliteli turşu yapmanın sırrı açıklandı Türkiye'nin ünlü içecek markaları Sırma, Hayat ve Akmina satıldı: Boykot firması 'biz artık yokuz' dedi Arda Turan’dan Arda Güler’i üzecek açıklama! ‘Barcelona tarafındayım' Şehit annelerinden ilmek ilmek şefkat: İlk Battaniyem Projesi bebekleri ısıttı MKE TOLGA’dan gövde gösterisi: Dünyadaki muadillerini 3'e katladı Dünya futbolunun genç yıldız adayları Antalya'da buluştu! Beş farklı kategoride şampiyon takımlar belli oldu Dortmundlu futbolcular Azerbaycan'da zehirlenmekten korktu! Duş bile almadan otobüse kaçtılar Genç kadın dualarla toprağa verildi: Arkadaş olmak istemedi canından oldu! Ünlü fenomen şok etti: Canlı yayında kendini ateşe verdi
Spor
5
Yeniakit Publisher
Arda Turan’dan Arda Güler’i üzecek açıklama! ‘Barcelona tarafındayım'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Arda Turan’dan Arda Güler’i üzecek açıklama! ‘Barcelona tarafındayım'

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Barcelona - Real Madrid maçı öncesi açıklama yaptı.

#1
Foto - Arda Turan’dan Arda Güler’i üzecek açıklama! ‘Barcelona tarafındayım'

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Inter'e deplasmanda 1-0 kaybeden Shakhtar Donetsk'in Teknik Direktörü Arda Turan, Barcelona - Real Madrid maçı hakkında konuştu.

#2
Foto - Arda Turan’dan Arda Güler’i üzecek açıklama! ‘Barcelona tarafındayım'

Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler'e duyduğu sevgiyi dile getiren Arda Turan, aralarındaki ilişkiyi Türkiye'deki kulüp geçmişleri üzerinden anlattı.

#3
Foto - Arda Turan’dan Arda Güler’i üzecek açıklama! ‘Barcelona tarafındayım'

"BARCELONA TARAFINDAYIM" "Arda Güler benim kardeşim ama ben Barcelona tarafındayım. Aynı durum; o Fenerbahçe'de oynadı, ben Galatasaray'da.

#4
Foto - Arda Turan’dan Arda Güler’i üzecek açıklama! ‘Barcelona tarafındayım'

Saha dışında o benim kardeşim ama saha içinde ben ona karşıyım. Barça benim kalbimde. Barça bir kulüpten daha fazlası, başka bir seviye, başka bir felsefe. Çok seviyorum ve çok büyük bir saygım var."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Hayırdır beyler kiminle savaştasınız?
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Hayırdır beyler kiminle savaştasınız?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğ..
Gardaş şaşırma
Dünya

Gardaş şaşırma

Siyonist lobinin etkisi altında kalarak ülkede başörtüsünü yasaklayan Azerbaycan yönetimi, hatasından dönmek yerine Türk halkının sabrını zo..
Kemik erimesi sinsice vuruyor!
Sağlık

Kemik erimesi sinsice vuruyor!

Halk arasında "kemik erimesi" olarak bilinen osteoporoz, hiçbir belirti vermeden ilerleyerek kalça, bel ve el bileği kırıklarına yol açıyor...
Tamar Tanrıyar 3 aylık suskunluğunu bozdu! Haber ticareti ve şantaj odaklı rant rezaleti… Ağırel’in kim olduğunu herkes öğrenecek
Gündem

Tamar Tanrıyar 3 aylık suskunluğunu bozdu! Haber ticareti ve şantaj odaklı rant rezaleti… Ağırel’in kim olduğunu herkes öğrenecek

Yaklaşık üç aylık sessizliğinin ardından yeniden kamera karşısına geçen gazeteci Tamar Tanrıyar, ilk dosyasını Murat Ağırel’e ayırdı. Ağıre..
Bakan Şimşek canlı yayında açıkladı: Fonlardan kaçırılan para 647 milyar lira
Ekonomi

Bakan Şimşek canlı yayında açıkladı: Fonlardan kaçırılan para 647 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 17 Eylül'den bu yana fonlardan net çıkışın 647 milyar lira olduğunu, bunun 287 milyar lirasının yaban..
Hedefi hep İslami camia! Provokatör İsmail Arı tutuklandı
Gündem

Hedefi hep İslami camia! Provokatör İsmail Arı tutuklandı

Gazetecilik mesleğinin arkasına sığınarak yalan haberler ve iftiralarla başta cemaatler olmak üzere diyanet ve vakıflar gibi İslami kurumlar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23