Arda Turan’dan Arda Güler’i üzecek açıklama! ‘Barcelona tarafındayım'
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Barcelona - Real Madrid maçı öncesi açıklama yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Barcelona - Real Madrid maçı öncesi açıklama yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Inter'e deplasmanda 1-0 kaybeden Shakhtar Donetsk'in Teknik Direktörü Arda Turan, Barcelona - Real Madrid maçı hakkında konuştu.
Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler'e duyduğu sevgiyi dile getiren Arda Turan, aralarındaki ilişkiyi Türkiye'deki kulüp geçmişleri üzerinden anlattı.
"BARCELONA TARAFINDAYIM" "Arda Güler benim kardeşim ama ben Barcelona tarafındayım. Aynı durum; o Fenerbahçe'de oynadı, ben Galatasaray'da.
Saha dışında o benim kardeşim ama saha içinde ben ona karşıyım. Barça benim kalbimde. Barça bir kulüpten daha fazlası, başka bir seviye, başka bir felsefe. Çok seviyorum ve çok büyük bir saygım var."
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