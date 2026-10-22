Türkiye-Libya anlaşmasına Muharrem İnce'den büyük destek!

Halife Hafter'in Libya'nın doğusunda kurduğu Temsilciler Meclisi de Türkiye ile BM tarafından tanınan Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 2019 yılında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalanan mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onayladı. Meclis ayrıca, Türkiye ile imzalanan iki mutabakat zaptının onaylanmasını reddeden 2020 tarihli kararını da iptal etti.

"TÜRKİYE, ANTALYA KÖRFEZİ'NE SIKIŞTIRILACAK BİR KARA DEVLETİ DEĞİLDİR"

Türkiye'nin ve Libya'nın Akdeniz'de elini güçlendiren ve bölgedeki sinsi planları boşa çıkaran anlaşmaya iç siyasetten ilk güçlü bir destek geldi.

CHP'li Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı sonuna kadar desteklediğini ilan etti.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'nin denizlerdeki haklarından vazgeçmesinin düşünülemeyeceğini vurgulayan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Libya ile imzaladığımız Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı sonuna kadar destekliyorum. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını korumak, denizlerdeki geleceğini güvence altına almak zorundadır. Türkiye, Antalya Körfezi’ne sıkıştırılabilecek bir kara devleti değildir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin denizlerdeki haklarından vazgeçmesi düşünülemez."