Hani kibir, hani tersleme, hani despotluk?

Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında fon soruşturması üzerinden yürütülen tartışmaların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştiriler karşısındaki tutumunu değerlendirdi.

Fon dosyasının tamamının AK Parti'ye mal edilmeye çalışıldığını belirten Karahasanoğlu, soruşturmalarda farklı siyasi çevrelerle ilişkilendirilen isimlerin de gündeme geldiğine dikkat çekti.

Karahasanoğlu, AK Parti'ye yakın isimlerin yanlışlarının görmezden gelinmesini istemediklerini vurgularken, aynı hassasiyetin muhalefet cephesindeki isimler hakkında ortaya atılan iddialarda da gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

“YANLIŞ YAPANLA YOLLARIMIZI AYIRIRIZ”

Karahasanoğlu'nun yazısında asıl dikkat çektiği nokta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşanan tartışmalar karşısındaki tavrı oldu.

Erdoğan'ın geçmişte bakanlık veya milletvekilliği yapmış isimlerin konumuna bakmadan yanlış yapanlarla yolların ayrılacağı mesajını verdiğini hatırlatan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı'nın kendi tabanından gelen eleştirileri de reddetmediğinin altını çizdi.

Erdoğan'ın,

“Her türlü teklif ve tenkidi önemsiyoruz”

sözlerini hatırlatan Karahasanoğlu, bu yaklaşımın Cumhurbaşkanı'na yıllardır yöneltilen “eleştiriye tahammül etmiyor” suçlamalarıyla çeliştiğini kaydetti.

“SORAN, SORGULAYAN BİR TABANIMIZ VAR”

Karahasanoğlu, Erdoğan'ın parti tabanından yükselen eleştirileri bastırmak yerine bunların önemine dikkat çektiğini belirterek Cumhurbaşkanı'nın şu sözlerini aktardı:

“Ne mutlu bize ki soran, sorgulayan, eleştiren bir tabanımız var. Ne mutlu bize ki yanlışa yanlış, doğruya doğru diyen bir seçmenimiz var.”

Erdoğan'ın bu ifadelerini özellikle öne çıkaran Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı'nın kendisini ve kadrolarını uyaranlara yönelik yaklaşımının muhalefetin yıllardır çizdiği Erdoğan portresinden farklı olduğunu yazdı.

“İKAZ EDENLERİN VARLIĞI İÇİN HAMDEDİYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştiri ve uyarıda bulunanlara ilişkin sözlerini de köşesine taşıyan Karahasanoğlu, şu ifadeleri hatırlattı:

“Bizi bugünlere getiren, önce yüce Allah'ın yardımı, sonra aziz milletimizin desteği, daha sonra irşat ve ikaz görevlerini layıkıyla yapan gönül dostlarımızın varlığıdır. Bunun için Rabb'ime her zaman hamdettim, bugün de hamdediyorum.”

Karahasanoğlu, Erdoğan'ın kendisini eleştiren ve uyaran insanların varlığından dolayı teşekkür etmesinin özellikle görülmesi gerektiğini belirtti.

HANİ KİBİR, HANİ TERSLEME, HANİ DESPOTLUK?

Karahasanoğlu yazısının sonunda, yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilen suçlamaları sorguladı.

“İtibardan tasarruf olmaz” sözünün sahibi olduğu gerekçesiyle Erdoğan'a saldırıldığını ve Cumhurbaşkanı'nın “kibirli, eleştiriye kapalı, yanına yaklaşılamayan bir lider” gibi gösterildiğini belirten Karahasanoğlu, son açıklamaların bunun tam tersini ortaya koyduğunu ifade etti.

Karahasanoğlu, Erdoğan'ın kendisini uyaranları suçlamak yerine “ikaz görevlerini yerine getirenlerin” varlığından dolayı hamdettiğine dikkat çekerek muhalefete şu mesajı verdi:

“Erdoğan'ın şu dili sizi uyandırmıyorsa, sizi ‘Biz ne büyük yanlış yapıyoruz’ diye kendinize gelmenize vesile olmuyorsa, daha hangi söz sizi uyandıracak ki?”

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