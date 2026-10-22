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Yerel Sokak köpekleri 8 yaşındaki çocuğu hastanelik etti
Yerel

Sokak köpekleri 8 yaşındaki çocuğu hastanelik etti

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Sokak köpekleri 8 yaşındaki çocuğu hastanelik etti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde okuldan eve dönen 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi, sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan çocuğun başına 15 dikiş atıldı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde okuldan eve dönen 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi, sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan çocuğun başına 15 dikiş atıldı.
Olay, Viranşehir ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi S.B., okuldan çıkıp eve giderken sokakta sürü hâlinde dolaşan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. S.B.'nin yardım çığlıklarını duyan bir kadın, müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B.'nin başına 15 dikiş atıldı. Çocuğun ayrıca kollarında, bacaklarında ve sırtında köpek ısırıkları nedeniyle yaralar oluştuğu belirtildi. S.B.'nin ailesi, olaya tepki göstererek mahalledeki başıboş köpeklerin toplanmasını istedi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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