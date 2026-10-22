Küresel zorba Trump, yine tehdit savurdu: İran'da yakında bir şeyler olacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Savaş çığırtkanlığıyla Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren küresel zorba Donald Trump, Tahran yönetimine yönelik küstah tehditlerine bir yenisini ekledi. Tahran ile masaya oturdukları yalanını yalanlayan ve Beyaz Saray'ın haydut politikasını savunan Trump, "İran'la müzakere falan yapmıyoruz; öyle ya da böyle yakında bir şeyler olacak! Bölgeden çekilebiliriz ama yaptığımız vurucu saldırıların etkisi felaket şekilde uzun sürsün istiyoruz" sözleriyle açıkça yeni bir saldırı sinyali verdi.
Trump, South Carolina'da düzenlenen seçim mitingine katıldıktan sonra eyaletten ayrılmadan önce havaalanında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
İran ile müzakere yapıp yapmadıklarına ilişkin soruya Trump, "İran'la müzakere yaptığımızı düşünmüyorum. Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak. Birçok insan seçimlerden sonra olacağını düşünüyor, ne olacağını göreceğiz." dedi.
Trump, eyalette 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri sebebiyle düzenlenen mitingdeki konuşması sırasında ise İran ile gerilimin yakında sona ereceğini söyleyerek "Şimdi (bölgeden) ayrılabiliriz ancak (saldırıların) etkisi uzun süre kalsın istiyoruz." ifadelerini kullandı.
ATLANTİK OKYANUSU'NUN ADINI DEĞİŞTİRME KONUSU
Trump, konuşması sırasında Atlantik ya da Pasifik okyanuslarından birine "Trump" ya da "Amerika" adını vermek istediğini dile getirdi.
Atlantik Okyanusu'nun ismini değiştirme konusunu ciddi değerlendirdiklerini söyleyen Trump, bu konuda Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai ile görüştüğünü belirtti.
Trump, Pichai'nin okyanusların farklı olduğunu söylediğini ve "Lütfen bizden bunu yapmamızı istemeyin." dediğini aktardı.
"Muhtemelen bu konuyu bırakacağım." diyen Trump, esprili bir ifadeyle Pasifik Okyanusu'na "Amerikan Okyanusu" adını verirlerse Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kendisini arayacağını söyledi.