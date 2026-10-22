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Dünya futbolunun genç yıldız adayları Antalya'da buluştu! Beş farklı kategoride şampiyon takımlar belli oldu

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AA Giriş Tarihi:

Dünya futbolunun genç yıldız adayları Antalya'da buluştu! Beş farklı kategoride şampiyon takımlar belli oldu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Junior World Cup Antalya (JWCA) 2026, dünyanın farklı ülkelerinden genç yıldız adaylarını Antalya'da bir araya getiriyor. JWCA-2026'nın ilk etabında, Mardan Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmalarının ardından beş farklı kategoride şampiyon takımlar belli oldu. 17-18 yaşta Aspendos Atletik SK, 16 yaş altında Borussia Dortmund, 15 yaş altında AZ Alkmaar, 14 yaş altında Panathinaikos ve 13 yaş altında Dinamo Zagreb şampiyonluğa ulaştı.

#1
Foto - Dünya futbolunun genç yıldız adayları Antalya'da buluştu! Beş farklı kategoride şampiyon takımlar belli oldu

Antalya’da düzenlenen Junior World Cup Antalya (JWCA) 2026, dünyanın farklı ülkelerinden genç yıldız adaylarını Antalya'da bir araya getirdi.

#2
Foto - Dünya futbolunun genç yıldız adayları Antalya'da buluştu! Beş farklı kategoride şampiyon takımlar belli oldu

Belek Turizm Merkezi'nde 17-26 Ekim tarihlerinde iki etap halinde gerçekleştirilen organizasyona, 40 ülke ve 300'ün üzerinde takımdan yaklaşık 4 bin genç futbolcu katılıyor.

#3
Foto - Dünya futbolunun genç yıldız adayları Antalya'da buluştu! Beş farklı kategoride şampiyon takımlar belli oldu

JWCA-2026'nın ilk etabında, Mardan Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmalarının ardından beş farklı kategoride şampiyon takımlar belli oldu. 17-18 yaşta Aspendos Atletik SK, 16 yaş altında Borussia Dortmund, 15 yaş altında AZ Alkmaar, 14 yaş altında Panathinaikos ve 13 yaş altında Dinamo Zagreb şampiyonluğa ulaştı.

#4
Foto - Dünya futbolunun genç yıldız adayları Antalya'da buluştu! Beş farklı kategoride şampiyon takımlar belli oldu

Turnuvanın ikinci etabındaki 8, 9, 10, 11 ve 12 yaş altı kategorilerindeki müsabakalar da başladı.

#5
Foto - Dünya futbolunun genç yıldız adayları Antalya'da buluştu! Beş farklı kategoride şampiyon takımlar belli oldu

Kundu-Aksu bölgesindeki Football World sahalarında oynanan grup maçlarının ardından final karşılaşmaları Mardan Stadyumu'nda yapılacak. Turnuvanın ikinci etabı, 26 Ekim'de oynanacak finallerle tamamlanacak.

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