Dünya futbolunun genç yıldız adayları Antalya'da buluştu! Beş farklı kategoride şampiyon takımlar belli oldu
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Junior World Cup Antalya (JWCA) 2026, dünyanın farklı ülkelerinden genç yıldız adaylarını Antalya'da bir araya getiriyor. JWCA-2026'nın ilk etabında, Mardan Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmalarının ardından beş farklı kategoride şampiyon takımlar belli oldu. 17-18 yaşta Aspendos Atletik SK, 16 yaş altında Borussia Dortmund, 15 yaş altında AZ Alkmaar, 14 yaş altında Panathinaikos ve 13 yaş altında Dinamo Zagreb şampiyonluğa ulaştı.