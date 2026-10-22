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Gündem Zekeriya Say'dan Aliyev'e sert sözler: Hiçbir zulüm sonsuza dek sürmez
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Zekeriya Say'dan Aliyev'e sert sözler: Hiçbir zulüm sonsuza dek sürmez

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Zekeriya Say'dan Aliyev'e sert sözler: Hiçbir zulüm sonsuza dek sürmez

Akit yazarı Zekeriya Say, bugünkü köşe yazısında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yönetimini din ve inanç özgürlüğü üzerinden sert sözlerle eleştirdi. Azerbaycan'da geçmişten bugüne başörtüsüne yönelik uygulamaları gündeme taşıyan Say, “Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez” ifadelerini kullandı.

Akit yazarı Zekeriya Say, “Hiçbir zulüm sonsuza dek sürmez Aliyev!” başlıklı yazısında Azerbaycan'daki din ve inanç özgürlüğüne ilişkin uygulamaları mercek altına aldı.

Azerbaycan'ın Sovyetler Birliği döneminde yaklaşık 70 yıl komünist yönetim altında kaldığını hatırlatan Say, bağımsızlık sonrasında Haydar Aliyev ve ardından İlham Aliyev dönemlerinde inançlı kesimlere yönelik baskıcı politikalar uygulandığını yazdı.

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI HATIRLATTI

Say, özellikle Azerbaycan'da eğitim kurumlarında başörtüsüne yönelik geçmişte alınan kararları hatırlatarak, dinî yayınlar, camiler ve bazı İslami topluluklara yönelik uygulamaları da eleştirdi.

Azerbaycan yönetiminin söz konusu politikaları “İranlaşma” ve radikalleşme endişesi üzerinden savunduğuna dikkat çeken Say, ülkedeki Müslümanlara yönelik uygulamalar ile diğer dinlere tanınan özgürlükler arasında çifte standart bulunduğunu ifade etti.

ALİYEV'E SERT MESAJ

Karabağ Savaşı sırasında Türkiye'nin ve Türk halkının Azerbaycan'a verdiği desteği de hatırlatan Zekeriya Say, İlham Aliyev yönetiminin Türkiye'deki özgürlük ortamından Azerbaycan halkının etkilenmesinden rahatsız olduğunu öne sürdü.

Say, yazısının sonunda Aliyev yönetimine şu sözlerle seslendi:

“Tüm bu zorbalıkları yaparken, ‘hiçbir zulmün sonsuza kadar sürmeyeceği’ gerçeğini göz ardı ediyor.”

ZEKERİYA SAY’IN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>

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