Süper Lig'de 9. hafta başlıyor
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Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın perdesi, yarın oynanacak tek maçla açılacak. Haftanın maçında Galatasaray, pazartesi günü Fenerbahçe’yi konuk edecek.
Haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor, Kocaelispor'u konuk edecek. Alanya Oba Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)
24 Ekim Cumartesi:
13.30 Eyüpspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Gaziantep FK-Erzurumspor FK (Gaziantep)
19.00 Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler (Samsun Yeni 19 Mayıs)
25 Ekim Pazar:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Göztepe-Arca Çorum FK (Isonem Park Gürsel Aksel)
26 Ekim Pazartesi:
19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-Başakşehir (Tüpraş)
21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)