Kremlin duyurdu: Üçlü zirve kararı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, St. Petersburg'da Konstantinovskiy Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Uşakov, görüşmeye, Trump'ın damadı Jared Kushner'in sağlık durumu nedeniyle çevrim içi katıldığını söyledi.

Putin'in ABD'li temsilcilerle 9'uncu kez görüştüğünü belirten Uşakov, 3 saat süren görüşmenin kapsamlı ve açık sözlü geçtiğini aktardı. Uşakov, Witkoff'un, Putin'e Oslo'da yapılan müzakerelerin içeriği hakkında bilgi verdiğini vurgulayarak, “Witkoff, Avrupalıların ve Kiev'in yaklaşımlarındaki bazı yeni unsurlardan bahsetti ancak bu yeni yaklaşımlarda, Ukrayna krizinin çözümü açısından faydalı olabilecek pek fazla unsur bulunmuyordu” diye konuştu.

Putin'in ABD'nin ara buluculuk çabalarını takdirle karşıladığını kaydeden Uşakov, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalinin ele alındığını dile getirdi. Uşakov, “Putin, Witkoff'a, temel konu üzerinde söz konusu üçlü müzakereleri prensipte kasım ayının 10'u gibi yeniden başlatmaya hazır olduğumuzu bildirdi. Witkoff, böyle bir kararın Başkan Trump tarafından kuşkusuz büyük bir memnuniyetle karşılanacağını söyledi” ifadelerini kullandı.