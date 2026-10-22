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Ekonomi Ekonomi devi JP Morgan Türkiye'den çekiliyor mu?
Ekonomi

Ekonomi devi JP Morgan Türkiye'den çekiliyor mu?

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Ekonomi devi JP Morgan Türkiye'den çekiliyor mu?

J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş., aracı kurum faaliyet izninin iptaline ilişkin sürecin J.P. Morgan grubunun Türkiye’den çekildiği anlamına gelmediğini açıkladı. Şirket, konuya ilişkin bilgilendirmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptı.

J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş., aracı kurum faaliyet izninin iptaline ilişkin sürecin J.P. Morgan grubunun Türkiye’den çekildiği anlamına gelmediğini açıkladı. Şirket, konuya ilişkin bilgilendirmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptı.

J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş., aracı kurum faaliyet izninin iptaline yönelik başlatılan süreç hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) açıklama yaptı.

Şirket, sürecin JPMorgan Chase grubunun Türkiye’deki faaliyetlerini sonlandırması veya sınırlandırması anlamına gelmediğini vurguladı.

 

2015’ten bu yana faaliyet yürütmüyor

Açıklamada, J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş.’nin 3 Temmuz 2015’ten bu yana sermaye piyasası faaliyeti yürütmediği, müşterilerine yatırım hizmeti veya yan hizmet sunmadığı belirtildi.

Faaliyet izninin iptaline yönelik sürecin, uzun süredir fiilen faaliyet göstermeyen şirketin hukuki statüsünü mevcut durumuyla uyumlu hale getirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Kararın geçmiş yıllarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile yapılan görüşmeler sonucunda alındığı belirtilerek, “Bu çerçevede ilgili kararın ülkemizdeki güncel gelişmelerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

 

İstanbul Şubesi etkilenmeyecek

J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş. ile JPMorgan Chase Bank, N.A. İstanbul Şubesi’nin hukuken ayrı kuruluşlar olduğuna dikkat çekilen açıklamada, izin iptali sürecinin yalnızca aracı kurumu ilgilendirdiği bildirildi.

İstanbul Şubesi’nin Türkiye’deki bankacılık faaliyetlerinin süreçten etkilenmeyeceği ve mevcut faaliyetlerin kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

Türkiye’de büyüme kararı

Açıklamada, JPMorgan İstanbul Şubesi’nin yakın zamanda Türkiye’deki bankacılık faaliyetlerini büyütme kararı aldığı da duyuruldu. Bu kapsamda gerekli çalışmaların ilgili yasal otoritelerle koordinasyon içinde sürdürüldüğü belirtildi.

Şirket, daha önce yayımlanan duyurunun grubun Türkiye’den çıkışına ilişkin olmadığını, yalnızca uzun süredir faaliyet göstermeyen aracı kurumun faaliyet izninin iptali süreciyle sınırlı olduğunu yineledi.

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