Gezici-laikçi kafa sövüp sayarken neredeydiniz?

AK Parti’nin KADEM kökenli milletvekili Lütfiye Selva Çam, 81 ilde kadın kolları başkanlarının yazarımız Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Dilipak’a seslenen Çam, “Bu saldırganlığınız, ahlaksız sözleriniz ve iftiraya varan yakıştırmalarınızla kendinizi küçültmeyin. Edebe mugayir yazarak kaybettiğiniz itibarı, yazdığınız bu üsluptaki yazılarınızla kamuoyunun dikkatini çekseniz bile geri kazanamazsınız” dedi.

Dilipak kime, ne söyledi?

Dilipak’ın, İstanbul Sözleşmesi’ni savunan Koç, Sabancı, Borusan gibi emperyalizm uzantılarına tepki gösterdiği yazısında sarf ettiği eleştirel ifadelerinden Kadın Kolları rahatsız oldu. AK Parti’yi hedef almadığını söyleyen Dilipak, “Ben benim gibi düşünmeyenlere öyle bir ifade kullanmadım. Yazımdaki ifade, İstanbul Sözleşmesi’ne destek verenlerin fuhşiyata da destek vermiş olmalarından söz ediyorum” demişti. AK Parti’nin müspet icraatları için yüzlerce yazı yazan, McKinsey anlaşması gibi yanlış girişimlerde uyarılarıyla hatadan dönülmesini sağlayan Dilipak’ın susturulması girişimi tuhaf karşılanırken, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam’ın geçmişte bizzat Başkan Erdoğan, bakanlar ve parti kurmaylarına yönelik galiz küfürlere karşı kaç hukuki girişimde bulunduğu merak konusu oldu.

Merak edilen sorular

Gezi kalkışmasında Emine Erdoğan’a yönelik iğrenç pankartlar açan çapulculara karşı Kadın Kollarının dava açıp açmadığı bilinmiyor. CHP’li Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan’ın rahmetli annesine miting meydanında açıkça küfretmesine Çam dava açtı mı? Bakan Berat Albayrak’ın doğum yapan eşi için iğrenç imalarda bulunulmasına karşı AK Parti Kadın Kolları ne yaptı? Aile Bakanı olduğu dönemde Sema Ramazanoğlu’na ahlaksız ithamda bulunan Kılıçdaroğlu’na bir girişimde bulundu mu?

Küfürlere ne yapıldı?

Selva Çam’ın 81 ildeki AK Parti Kadın Kolları Başkanlarını dâvâ açmaya zorlayıp zorlamadığı merak edilen CHP’lilerin diğer ahlaksız söylemleri şunlar:

- Özgür Özel: “Bilal oğlandan günün sorusu: Sümeyye, şimdi bizim babamız Ahmet Davutoğlu mu olacak?”

- Canan Kaftancıoğlu: “Erdoğan’ın g… kılı olmaya meraklı sadece bi kadın var zannediyorduk. Ne çok meraklısı varmış arkadaş.”

- İstanbul İl Başkan Yardımcısı İdil Solgun: “Bugün ..... Tayyip Erdoğan’ın doğum günüymüş. 26 Şubat’a lanet olsun en kısa zamanda ölüm yıldönümünü kutlarız umarım.”

- İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Anıl Yeşil: “Başbakan’ın da .... fener’in de ....”

- Gençlik Kolları Adana İl Başkanı Güven Özdemir: “O değil de Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda ...... tadı da bir başka oluyor. Şimdi takımına sonra kendisine.”

- Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda: “Erdoğan da eş gibi dönmüş, kısaca bunlara dönme diyoruz!”

- Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir: “Ş..... Tayyip it köpek yapıyo o tam bir ...... o da görecek .......... ama iş işten geçmiş olacak ş..... diktatör.”

- İzmir İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül: “RTE bu Akplilere ..... dese annelerinden şüphe ederler.”

- İzmir İl Sekreteri Dila Koyurga: “..... Tayyip, ş...... geber artık kurtulalım!”

İzmir İl Gençlik Kolları Üyesi Yağmur Ağcaoğlu: “Senin Allah belanı versin k.. s.. k.... Katil Tayyip.”