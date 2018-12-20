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Gezici İhsan Eliaçık gözaltına alındı

Gezici İhsan Eliaçık, Batman'daki bir soruşturmada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Eliaçık'ın bu gece gözaltında tutulacağı öğrenildi.

20 Aralık 2018 Perşembe 20:16
Gezici İhsan Eliaçık gözaltına alındı

İhsan Eliaçık hakkında daha önce başka bir davadan adli kontrol kararı verilmişti.

Gezinin hocası İhsan Eliaçık, Batman'daki bir soruşturmada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Eliaçık’ın bu gece gözaltında kalacağı ifadesinin yarın alınacağı öğrenildi.

Hakkında açılan soruşturma için İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye giden Eliaçık, başka bir soruşturmadan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendi.

Adliyede bekletiliyor

İfadesini verdikten sonra Batman'daki soruşturma kapsamında da ifadesinin alınması için nöbetçi savcılığa götürülen Eliaçık, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi’nde (SEGBİS) yaşanan bir arızadan dolayı ifade veremedi. İhsan Eliaçık ifadesinin alınması için adliyede bekletiliyor.

Eliaçık daha önce “Silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Mahkeme Eliaçık'a adli kontrol uygulayarak İstanbul dışına çıkmama kararı vermişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 20:16
  1. Batman
  2. İstanbul
  3. İhsan Eliaçık
  4. İhsan Eliaçık gözaltına alındı

YORUM YAZ

  • sapıklar vadisisapıklar vadisi25 dk önce
    çok tehlikeli birisi bu. salmayın bunu sakın. ÖZELLİKLE GENÇLER BU SAPKININ SAPKIN FİKİRLERİNDEN UZAK DURSUNLAR

Günün Özeti

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