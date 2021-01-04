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Gündem Gezi olaylarını köpürten BBC muhabirinden Boğaziçi Üniversitesi olaylarına destek
Gündem

Gezi olaylarını köpürten BBC muhabirinden Boğaziçi Üniversitesi olaylarına destek

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden ve CHP ile HDP'nin kışkırttığı olaylara bir destek de Gezi olaylarını köpürten BBC muhabiri Mark Lowen ve The Economist muhabirlerinden geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 19:05:00 - 2021-01-04 19:08:44

Türkiye'de hükümet karşıtı olaylarda ön saflarda yer alan BBC ve The Economist muhabirleri, Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde çıkan eylemlerle ilgili üst üste paylaşımlar yapmaya başladı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki sözde öğrenciler polise saldırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevine Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından organize olarak bir araya gelen öğrenci grupları eyleme başladı.

CHP ve HDP'nin de kışkırttığı sözde öğrenciler, polise saldırarak 'defol polis' sloganları attı.

Eylemlerdeki gerginlik seviyesinin yükselmesi üzerine İngiliz gazeteciler de sosyal medyadan aynı anda paylaşımlar yapmaya başladı.

Gezi eylemlerini köpürten BBC muhabirinden Boğaziçi Üniversitesi paylaşımı

Gezi Parkı olaylarının çıktığı dönemde Taksim Meydanı'ndan, CHP'nin Adalet Yürüyüşü sırasında farklı noktalardan canlı yayınlar yapan BBC muhabiri Mark Lowen, bu isimlerden biri oldu.

The Economist muhabiri Erdoğan'ı hedef aldı

Mark Lowen'in ardından yine İngiltere merkezli The Economist'in muhabirlerinden Piotr Zalewski de Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden eylemlerden görüntüler paylaştı.

BBC muhabiri Mark Lowen, Gezi olayları ve CHP'nin 'adalet yürüyüşü'nde ön saflarda yer almıştı.

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