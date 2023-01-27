GetirYemek’ten yeni hizmet: GetirYemek Masa

Kurulduğu günden bu yana sektöründe pek çok ilki hayata geçiren GetirYemek, kullanıcılarına üye restoran ziyaretlerinde indirim sunan GetirYemek Masa hizmetini duyurdu. GetirYemek Masa kullanıcıları, üye restoranları ziyaret ettiklerinde %30’a varan indirimlerden faydalanacak.

Türkiye’nin 81 ilinde, 60 binden fazla üye restoran ile hizmet veren online yemek siparişi platformu GetirYemek, kullanıcı deneyimini çevrimiçi dünyanın ötesine taşıdığı yeni hizmeti GetirYemek Masa ile artık kullanıcıların acıktıkları her anda yanlarında olmayı hedefliyor. İlk olarak İstanbul’da başlayan bu hizmetle birlikte, GetirYemek Masa’ya üye olan kullanıcılar seçili üye restoranları ziyaret ettiklerinde %30’a varan indirimlerden faydalanacak.

“Reklamlarımızdan akıllarda kalan ‘Acıktıysan GetirYemek’ bizim için bir slogandan çok daha fazlası” diyen GetirYemek Genel Müdürü Yasemin Şişik Çelikboy, “Nerede ve ne zaman acıkırsanız GetirYemek’in size özel olarak sunduğu fırsatlar ve deneyimler ile yanınızda olmayı hedefliyoruz. GetirYemek Masa ile kullanıcılarımız sadece adreslerine verdikleri siparişlerde değil, gittikleri restoranlarda da GetirYemek avantajlarından faydalanabilecekler. Öte yandan, iş ortağımız olan restoranların da yeni müşterilerle tanışıp işlerini büyütmelerine destek olacağız” dedi.

Nasıl İşliyor?

Lansmana özel sınırlı bir süre boyunca ücretsiz olarak sunulacak GetirYemek Masa hizmetine üye olan kullanıcılar, gittikleri GetirYemek Masa üye restoranında hesap öderken, uygulama üzerinden aldıkları kodu gösterdiklerinde %30’a varan indirimlerden faydalanacaklar. İlk olarak İstanbul’da beş yüzden fazla üye restoranla hayata geçen GetirYemek Masa, önümüzdeki dönemde genişleyecek restoran ağı ve yeni şehirler ile hizmet vermeye devam edecek.