Getir’in Global CFO’su Osman Yılmaz oldu

Hızlı teslimat şirketi Getir, stratejik bir atama yaptı. 9 ülkede faaliyet gösteren şirket, 1 Mart 2023 tarihi itibarıyla Global CFO’su olarak Osman Yılmaz’ı göreve getirdi. Yılmaz, Getir’in küresel finans stratejisinin kurgulanmasına ve finans operasyonuna öncülük edecek.

Hayata dokunuyor

Yılmaz, “2015 yılından bu yana çalışmalarını takip ettiğim Getir’in küresel vizyonuna ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Yılmaz, “Getir, hepimizin hayatına dokunan ve gurur duyduğumuz bir şirket. Bu başarı hikâyesinin parçası olmaktan mutluyum” şeklinde konuştu.

Dönüşümde kilit rol

Getir’e katılmadan önce New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (NYSE) işlem gören Turkcell’in CFO’luğunu 2018 yılından bu yana yürüten Yılmaz, şirketin finansal teknolojilerle ilgili dönüşümünde ve büyümesinde kilit rol oynadı.

Parlak eğitim yaşamı

Matematiksel Finans alanında doktorası bulunan Yılmaz, öncesinde Boğaziçi Üniversitesi’nden Finans Mühendisliği alanında yüksek lisans ve London School Economics / İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Ekonomi ile Yönetim alanında lisans derecesine sahip.

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