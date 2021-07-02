Getir’den ses getiren satın alma

Platformun bu hamlesi Avrupa’da büyük yankı uyandırdı. BLOK’u bünyesine dahil eden Getir, Barselona, Madrid ve Milano’da kendi adıyla faaliyet yürütecek. Platform, Roma ve Lizbon operasyonlarının da devreye girmesiyle Avrupa’da hizmet verdiği ülke sayısını 7’ye çıkaracak.

7.5 milyar dolara ulaşmıştı

Getir, dördüncü yatırım turunu başarıyla tamamlamıştı. 555 milyon dolar tutarında yatırım almış ve 7.5 milyar dolar değerlemeyi aşmıştı. Getir’in Kurucusu Nazım Salur, “Sektöre giriş yaptıktan sonra kısa zamanda büyük başarılar elde eden aynı zamanda kültürel uyumumuzun da tam olduğuna inandığımız BLOK uygulamasını bünyemize kattık. Londra, Amsterdam, Paris ve Berlin’den sonra şimdi de Barselona, Madrid ile Milano sokaklarını renklendireceğiz” dedi.

İnancımız tam

Salur, BLOK’un İspanya ve İtalya’daki yerel tecrübesi ile bilgisinin önemine de dikkat çekti. “İspanyol teslimat uygulamasının yereldeki başarısı sayesinde bölgedeki en iyi hizmeti veren şirket olacağımıza inancımız tam” diye ekledi.