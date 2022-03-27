Gerrard, Szalai'yi istiyor!

Attila Szalai'ye Newcastle United'ın ardından şimdi de İngiltere Premier Lig'in bir başka ekibi Aston Villa talip oldu. Steven Gerrard'ın Attila Szalai'yi yakından takip ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'de ve Macaristan Milli Takımı'nda gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına giren Attila Szalai'nin talipleri her geçen gün artıyor.

Özellikle İngiliz ve İtalyan takımlarının gözetiminde olan Macar stoperi, son olarak Premier Lig ekibi Aston Villa takibe aldı.

Birmingham yerel basının yansıyan haberlere göre; kulübün başında olan Steven Gerrard, Attila için scoutlardan rapor istedi ve oyuncuyu yakından takip ediyor. Ancak haberin içeriğinde, Newcastle United'ın da Szalai ile ilgilendiği ve Aston Villa'nın Arap sermayesi karşısında maddi olarak çok şansının olmadığına vurgu yapıldı.

20 MİLYON EURO

İngilizler, Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki stoper için 17 milyon sterlin (20 milyon euro) bonservis bedeli istediğini duyururken, bu miktarın Aston Villa için zorlayıcı olacağını belirtti.

Geçen sezonun devre arasında Limassol'den 2.2 milyon euroya transfer edilen Szalai, Fenerbahçe'de şu ana kadar 61 maça çıktı.