Germencik’in pembe melekleri halktan büyük takdir topluyor

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in sosyal belediyecilik ilkesi çerçevesinde hayata geçirdiği en büyük projelerinden birisi olan Germencik Belediyesi Sosyal Ağına (GESA) bağlı ekipler, kapı kapı dolaşarak halkın hizmetine koşuyor.

Özellikle korona virüs ile mücadele sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tüm ihtiyaçlarına ve taleplerine istisnasız ve aksatmadan cevap veren GESA ekiplerinin bu üstün gayreti ve özverili çalışmaları halktan büyük takdir topluyor. Bu süreçte yardım kolisi dağıtımı, dezenfektan ve maske dağıtımları, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların ilaç, market ve pazar alışverişleri, bilgilendirme ziyaretleri, esnaflara yönelik yapılan çalışmalara aktif olarak katılmaları ve gerekli koordinasyonu sağlamaları vb. gibi sayısız hizmete imza atan GESA ekipleri nöbetleşe olarak hafta sonları, resmi tatiller de dahil olmak üzere gündüz gece demeden yoğun bir tempo ile çalışıyor. Bunların yanı sıra giyim bankası ve ikinci el eşya projesi ile hayırsever vatandaşlarca bağışlanan kıyafet, ev eşyası, medikal malzemeler, oyuncak vb. gibi yardımları vatandaşlara ulaştırıyor.

Vatandaşlarla olan iyi iletişimleri ve gelen talepleri hızlıca yerine getirmeleri sebebiyle tamamı kadınlardan oluşan GESA ekiplerini halk, giydikleri pembe tişörtlerden dolayı pembe melekler olarak adlandırmış durumda. Sahada aktif olarak dolaşan ekipler ilçenin merkeze uzak mahalleleri de dahil olmak üzere görevlerini yerine getirmeye devam ediyor.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sosyal belediyecilik çerçevesinde hayata geçirdiği örnek proje GESA’da görev yapan personeli üstün gayretlerinden dolayı tebrik ederek, özellikle son dönemde korona virüs mücadelesi kapsamında üstlendikleri misyonu başarıyla yerine getirmelerinden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Öndeş, “Halkla iç içe, halk için bir belediyecilik anlayışıyla görevimizi sürdürüyoruz. Sosyal belediyecilik Germencik Belediyesi’nin ana ilkesidir. Dolayısı ile yaptığımız tüm çalışmaları sosyal belediyecilik ile sentezleyerek gerçekleştiriyoruz. GESA da bu anlamda hayata geçirdiğimiz önemli bir proje. Sadece ama sadece Germenciklilerin huzur ve mutluluğu için kurduğumuz GESA’nın yaptıklarıyla halktan aldığı olumlu geri dönüşler, bize güç ve motivasyon veriyor. Kıymetli GESa personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.” dedi.