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Yaşam Geriye demir yığını kaldı! 3 gün önce devrilen tır bu kez alevlere teslim oldu
Yaşam

Geriye demir yığını kaldı! 3 gün önce devrilen tır bu kez alevlere teslim oldu

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Edirne’nin Havsa ilçesinde trafik kazasının ardından yol kenarına çekilen tır, üç gün sonra çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Çukurköy yakınlarında 3 gün önce devrilerek yol kenarına çekilen tırda yangın çıktı.

 

Olay, Edirne’de Havsa ilçesine bağlı Çukurköy yakınlarında meydana geldi. 3 gün önce trafik kazası geçirerek yol kenarına çekilen tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tırın tamamını sararken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Olay yerine ulaşan ekipler, müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, daha önce kazada hasar gören tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Tırdan geriye demir yığını kaldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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