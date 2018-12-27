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Gerilimi tırmandıracak hamle! ABD savaş uçağı Kırım'da

Rusya'nın ABD'ye Karadeniz'de keşif uçuşlarını sonlandırma çağrısı sonuçsuz kalmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ait Boeing RC-135V stratejik keşif uçağının bu sabah saatlerinde Kırım kıyılarında keşif uçuşu yaptığı öğrenildi.

27 Aralık 2018 Perşembe 23:17
Gerilimi tırmandıracak hamle! ABD savaş uçağı Kırım'da

PlaneRadar gözlem portalının Twitter’dan aktardığına göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait Boeing RC-135V stratejik keşif uçağı Kırım kıyılarında keşif uçuşu yaptı.

Portala göre, elektronik istihbarat uçağı Moskova saatiyle 7.50'de Yunanistan'dan kalkış yaparak yaklaşık iki saat sonra Karadeniz kıyıları üzerinde keşif uçuşu yaptı. Boeing RC-135V, saat 13.00'da üssüne geri döndü.

Portal, daha sonra aynı tip bir uçağın Kaliningrad Bölgesi ve Belarus sınırlarına yakın bölgede keşif uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Pentagon olumsuz yanıt vermişti

Kasım ayında, Rus Su-27 uçağı Karadeniz üzerinde bir Amerikan keşif uçağına önleme yapmıştı.

Rusya sınırları yakınlarında keşif uçuşları yapan yabancı uçak ve İHA'larda son zamanlarda artış gözleniyor. Özellikle Kırım ve Krasnadar Bölgesi'nin yanı sıra ülkenin batı sınırlarında fark edildiler.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Washington'a yapılan bu operasyonları durdurma çağrısına Pentagon'dan olumsuz yanıt geldi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 23:17
  1. ABD
  2. Rusya
  3. Kırım

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