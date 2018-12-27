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Gerilim tırmanıyor... İsrail'e karşı harekete geçti

Siyonist işgal rejimi ile Lübnan arasındaki gerilim tırmanıyor. Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, ülkesinin Birleşmiş Milletler Elçisi Amal Mudallali'ye, bölgenin istikrarını tehdit eden İsrail ihlallerini BM'ye şikayet etmesi talimatını verdi.

27 Aralık 2018 Perşembe 06:36
Gerilim tırmanıyor... İsrail'e karşı harekete geçti

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün gece Suriye'yi hedef alan hava saldırıları kınandı.

Suriye'nin topraklarını ve egemenliğini savunma hakkına sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, uluslararası topluma, İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını kullanarak Suriye'yi hedef alan saldırılarını kınama çağrısı yapıldı.

İsrail'in Lübnan hava sahasını kullanmakla BMGK'nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in, Lübnan'ın BM Elçisi Amal Mudallali'ye, bölgenin istikrarını tehdit eden İsrail ihlallerini BM'ye şikayet etmesi talimatını verdiği kaydedildi.

Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Joseph Fenianos da bugün yaptığı açıklamada, Lübnan'ı ve halkını İsrail'e karşı korumak için BMGK'ye acil şikayette bulunma konusunda Başbakan Saad el-Hariri ile mutabık kaldıklarını belirtmişti.

Lübnan resmi haber ajansı, dün gece yerel saatle 21.50'den itibaren ülkenin güneyindeki En-Nebatiye ve İklim et-Tuffah bölgelerinde İsrail savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığını duyurmuştu.

 

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 06:36
  1. lübnan
  2. israil
  3. BMGK

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